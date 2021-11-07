民進黨台中市第二選區立委補選參選人林靜儀，競選總部將設在原陳柏惟烏日服務處，前交通部長林佳龍確定擔任競選總部主任委員、陳柏惟則擔任競選總幹事。東華大學教授施正鋒表示，林靜儀會被稱為「女版陳柏惟」，是因為她語不驚人死不休，施正鋒更分析林佳龍的動態指出，這次補選還牽涉到林佳龍是否會回鍋競選台中市長。

施正鋒今(7日)在政論節目《新聞大白話》中表示，所謂的「女版陳柏惟」，是說林靜儀語不驚人死不休，「我一直認為統獨是言論自由，應該要保護」，但林靜儀給別人戴帽子，就好像要把別人槍斃一樣。

施正鋒直言，自己是霧峰人，並指雖然林靜儀在台中市的中山醫院擔任婦產科醫生，但對於這個選區並不了解，原本的台中縣和台中市不一樣，而原台中縣縣區海線和山線的情況又不一樣，但不知道為何把這些地方弄在一起，「我覺得她太糟糕了」。

施正鋒分析，現在民進黨的側翼沒有一個人能來參加補選，但如果新潮流要整碗捧走也很困難，幹脆就讓嫡系先卡著。那個選區以後要再選舉，就可能還要再喬，甚至還會牽涉到林佳龍是不是要再回台中選舉，因為林佳龍不想到雙北參選，所以跟蔡其昌還在喬，可能最後還是要讓出來給正國會。