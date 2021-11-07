台南市文化局6、7日兩天邀請30處老屋，以「如果我有一間老屋」為主題舉辦27場老屋沙龍講座。(曹婷婷攝)

AR科技藝術導覽老屋。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

AR科技藝術導覽老屋。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

如果有1間老屋，你最想做什麼？台南市政府推動歷史街區自治條例10年，共投入約1.2億元，挹注189間老屋修復、租金補貼，民間也自籌3.3億元經費，將街區老屋營造為台南特色風景；台南市文化局6、7日兩天邀請30處老屋，以「如果我有一間老屋」為主題舉辦27場老屋沙龍講座，吸引逾千人到訪。

台南市推動歷史街區自治條例10年來，迄已挹注189件老屋案例、改善歷史街道公共環境16區、指認公告5處歷史街區。今年更首度舉辦30處歷史老屋串聯，期能增加民眾深度認識台南老屋的多元樣態。

文化局此次集結不少日常不對外開放的職人工作室、民宿、藝廊等老屋經營者，暢談老屋修復的喜怒哀樂，參與者橫跨18到50歲的不同世代，其中又以年輕女性居多，大家對老屋經營充滿理想與憧憬，藉此向老屋修復者挖掘更多老屋修復維護經驗。30間特色老屋的經營者毫不藏私，也提供向文化局申請老屋修繕、租金補貼的方式。

台南老屋重生蔚為風氣，民間自主修繕老屋重生也高達近千間；文化局指出，推動歷史街區自治條例10年，讓台南更多歷史老屋得以保存，且能有效再利用，成為城市特殊風景。後續也與30間老屋合作設置「AR科技藝術導覽」，手機下載App「MAKAR」，輸入「Lun53894598」並掃描指定場域，即有老屋經營者似顏繪角色透過科技藝術手法，帶領民眾認識台南老屋。