崔苔菁今（8日）迎接70歲生日，永遠的愛神在台灣演藝圈有無可取代的巨星地位，受到無數歌迷擁戴，雖淡出螢光幕多年，但崔苔菁熱愛表演的心意不變，不吝嗇為後輩們的演出傾倒，包括王力宏、蔡依林和林俊傑（JJ）等有才華的新生代歌手，歌舞都讓崔苔菁眼睛為之一亮。

好事聯播網節目主持人毛亮傑的爸爸，與崔苔菁的父親是好友，2家人私交不錯，毛亮傑因此多了機會接觸崔苔菁，發現她仍鍾情舞台、熱愛表演，且崔苔菁是天蠍座、特別欣賞有才華的人，這位大明星只要看到自己欣賞的後輩，會瞬間變成歌迷、跑到後台追星。

崔苔菁曾大方坦承為王力宏的表演傾倒，對蔡依林更是喜愛推崇。2008年時，崔苔菁陪長輩們欣賞公益演唱會，她納悶當時金鐘歌后王芷蕾唱完，竟然還有個年輕人在她後面唱壓軸，那晚，崔苔菁認識了林俊傑，覺得JJ唱得太棒，回家後翻出他以前的作品來聽，此後成了JJ的歌迷。

其實崔苔菁從小愛看表演，每一段節目都成了她的養分與靈感來源，且崔苔菁3歲開始陸續學芭蕾舞、練體操、唱京劇，對於表演者的身段頗有見解，認為「女明星走下階梯，絕對不只是走路，那是一段表演」。崔苔菁曾自豪表示，自己念「靜修女中」時就是體操校隊，蔡依林在〈舞孃〉裡的體操動作，當年如果由她來做，應該也會非常美。