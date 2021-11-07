實在太可愛！有名攝影師日前到挪威的西奧倫群島拍攝自然景象時，突然一隻野生狐狸好奇靠近，頻頻的探出頭來觀察攝影師，甚至還試探性咬了他一口，攝影師也把握難得的機會，捕捉到小狐狸的特寫照。

攝影師的名字叫Jens Andre M. Birkeland，IG粉絲數有7.2萬人追蹤，他的IG上常PO大自然的美麗景象，其中有好幾組狐狸的照片特別吸睛，日前也貼出一段與小狐狸互動的影片在IG上，表示小狐狸的特寫就是這樣拍的，並強調要看到最後。

影片可見Birkeland拿著相機趴臥在地，朝向草原準備進行拍攝，這時一隻紅色的狐狸躡手躡腳的靠近，搖頭晃腦似乎是對他感到好奇，並且到處聞一聞、嗅一嗅，然後竟然從他的屁股一口咬下，結果只叼到褲子，此舉讓Birkeland忍不住抖笑了起來，此舉讓Birkeland忍不住抖笑了起來，沒想到狐狸隨後又繞到鏡頭前與他對望，Birkeland也趁此機會捕捉到了好幾張小狐狸的特寫鏡頭。

這支Birkeland與狐狸互動的影片，吸引超過15.9萬人瀏覽，影片一出網友們紛紛在底下留言好可愛，「好可愛的小探班」、「太可愛了吧」、「實在是不可思議」、「這是什麼真人版小王子嗎？」、「狐狸表示：讓我看一下嘛」。