今天要為大家介紹一位埃及馬術運動員，名叫納薩(Nayel Nassar)，為何要特別介紹他呢？原來是因為他背景「超硬」，今年10月他與微軟創辦人、前世界首富比爾蓋茨(Bill Gates)女兒珍妮佛蓋茲(Jennifer Gates)結婚，婚禮在紐約一處佔地124英畝馬場舉行，相當氣派，而納薩自那時多了一位身世顯赫的「岳父」！

納薩如何認識珍妮佛？原來珍妮佛追求醫學事業前是擁有頂尖實力馬術運動員，難怪同樣在馬場上奔馳的納薩會接觸到她。珍妮佛6歲就開始騎馬，父親比爾蓋茨甚至砸錢買一間在馬場附近、馬術愛好者聚集區的房子，讓女兒能就近磨練，而她沒讓父親失望，2017年拿下馬術比賽冠軍，世界排名更曾高達第19。

至於納薩也擁有不錯的實力，他是一名埃及裔美國職業馬術運動員，和珍妮佛一樣畢業於史丹佛大學，5歲開始騎馬，獲得2013、2014和 2017年國際馬術運動聯合會(FEI)馬術障礙世界盃參賽資格，以及2014年國際馬術聯合會世界馬術運動會參賽資格，並在今年代表埃及出征東京奧運，可惜最後僅拿下第24名。

納薩2020年1月和珍妮佛訂婚，並在今年10月16日於美國紐約完成人生大事，而妻子是比爾蓋茨的女兒，想必婚禮也十分氣派，據悉在他們舉辦婚禮的馬場要價582萬美元(約台幣4.42億元)，2018年被比爾蓋茨購入，整個婚禮總花費也要200萬美元，婚禮邀了大約300位賓客，多為親朋好友，連前紐約市長都來參加。