獲亞馬遜與福特汽車支持的美國電動車新創企業Rivian，大幅調高首次公開發行(IPO)價格，估值接近650億美元。最快預定本周掛牌。

根據公告，Rivian最新決定的IPO價區間介於72至74美元。稍早本月初公布的價格則為57至62美元。

按照新的IPO價及發售1.35億股計，Rivian上市集資規模介於97.2億至99.9億美元，原先最高為83.4億美元；上市市值最高接近650億美元，原先為546億美元。

Rivian將在那斯達克上市，代碼RIVN。