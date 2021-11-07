嘉義市政府連續5年委託晨光智能發展中心辦理發展遲緩兒童到宅及社區療育服務方案，並透過公益市集為早期療育概念加以宣導，今活動當天，嘉義市長黃敏惠也來逛市集。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府連續5年委託晨光智能發展中心辦理發展遲緩兒童到宅及社區療育服務方案，並透過公益市集為早期療育概念加以宣導。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府連續5年委託晨光智能發展中心辦理發展遲緩兒童到宅及社區療育服務方案，並透過公益市集為早期療育概念加以宣導。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府連續5年委託晨光智能發展中心辦理發展遲緩兒童到宅及社區療育服務方案，並透過公益市集為早期療育概念加以宣導，激起大眾對慢飛天使的關注與了解，公益市集經過5年推動，已成為嘉義市極具指標的市集活動，小而美的型態，每年都吸引攤商、團體主動響應參與，透過義賣等方式為弱勢孩子籌措相關費用。

今天登場的市集主題為「溫心」，意謂就像晨光一般，照亮慢飛天使生活角落，也溫暖你我的心，計有35個商家設攤，克里斯魔術表演、紙芝居說故事、笑瞇瞇老奶奶懸絲偶劇團等團體參與舞台演出，至於晨光培力班學生也組成翻糖男孩，翻轉民眾對唐氏症印象，主辦單位也透過設置故事攤位、科學攤位等活動，讓宣導活動更活潑。

市府社會處兒少及婦女福利科長莊彩鴦說，晨光智能發展中心每年至少要執行15個到宅療育個案，讓分身乏數或一時無法接受孩子發展遲緩的家長，透過治療師走進家裡的過程，學習、了解孩子成長過程面對的困難和需求，而從推動近便性社區療育及到宅服務，每年有10多位慢飛天使的發展與能力有顯著進步。

今天的活動吸引許多民眾參與，不少攤商還是老面孔，嘉義市長黃敏惠也來逛市集，除說「晨光」代表溫暖與接納，更藉由公益市集讓大家互相交流，認識、理解並包容這些慢飛天使，用愛攜手向前行。