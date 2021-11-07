儘管強調環保和社會責任的永續投資當道，但油氣價格漲翻天，誘使投資人瘋搶能源公司發行的債券，而石化燃料業者也因借貸成本壓低，一窩峰搶發新債籌資。

根據標準普爾旗下部門Leveraged Commentary & Data資料，今年迄今，投機等級能源公司共發債495億美元，接近2012年締造的全年新高紀錄559億美元。

加入發債行列的包括一票美國頁岩油生產商，像是切薩皮克能源公司（Chesapeake Energy Corp）、綠洲石油（Oasis Petroleum），還有油管營運商及煉油業者。

投機級能源債的平均殖利率，盤旋在4.7％左右，略高於7月觸及的歷史新低，但仍低於6月前的紀錄。

而投機級能源債與美國公債的利差，近來觸抵2007年來新低，借貸成本下滑不光是基準利率處於低檔的緣故，與投資人對能源債胃口大開也大有關係。

能源債發債成本下跌意味著，即便投資人的低碳意識高漲，未必如預期大大改變投資行為。環保鬥士麥基本（Bill McKibben）與私募基金巨頭百仕通執行長史瓦茲曼（Stephen Schwarzman），近來皆聚焦能源公司是怎麼因投資人氣候變遷意識抬頭，籌資變得更加困難。

自2019年底到今年中，投資研究平台Morningstar Direct追蹤的永續債券基金檔數，從56檔增加到87檔，管理的資產規模由206億美元擴大至387億美元。

這類標榜永續的基金，咸認是將環保、社會責任及公司治理（ESG）納入考量，作為投資策略的核心，然少有固定收益基金會因此罷手不買石油天然氣債券。