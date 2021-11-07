杜絕噪音擾民，台東縣聯合稽查祭神器取締高分貝違規 。（莊哲權翻攝）

杜絕噪音擾民，台東縣聯合稽查祭神器取締高分貝違規 。（莊哲權翻攝）

省道台9線、台11線每逢例假日常有改裝車輛成群結隊高速呼嘯而過，噪音嚴重影響沿線民眾生活安寧，台東縣警局與監理站、環保局即日起展開聯合稽查，6日在台11線共取締擅自改裝車體1件、無照駕駛1件、超速41件、酒後駕車1件、違規超車2件及逆向行駛1件。

東海岸長濱、成功與東河三鄉鎮風景宜人，惟少數改裝車在省道上高速行駛與製造噪音，除了對交通安全造成威脅，所產生噪音也讓當地居民苦不堪言，台東縣警察局自11月起聯合公路總局台東監理站、台東縣環保局單共同執行改裝及噪音車輛稽查工作。

成功分局表示，「環監警聯合稽查」除了結合監理機關執行改裝車輛稽查外，環保局亦在稽查點架設最新引進的「聲音照相科技執法系統」，針對不當操駕、拆除消音塞，以及非法改裝排氣管等產生高分貝噪音車輛進行蒐證，來有效嚇阻改裝車或不當駕駛行為。

據環保局說明，依照《噪音管制法》與《機動車輛噪音管制標準》，道路速限如果低於50公里，汽機車分貝數則不得超過86分貝。道路速限在50~70公里時則不得超過 90分貝。

經實測具高馬力的性能車與使用合法認證管的汽機車輛在有定期實施保養(檢驗)下，以及駕駛時未有刻意降檔、拉轉或不當操控行為，都不會輕易發生噪音超標狀況。故不當操駕、拆除消音塞，以及非法改裝排氣管才是取締的重點對象。

台東縣警局強調，非法擅自改裝車體、電氣設備，將使車輛安全結構減弱，危及自己及其他用路人的安全，依道路交通管理處罰條例可處900元以上9600元以下的罰鍰，最重可吊銷牌照，另改裝車行駛所產生之噪音超過規定之分貝數，依「噪音管制法」可處1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善。

警方將持續配合環保局擇民眾反映之非法改裝、噪音車輛易出沒之路段執行夜間稽查勤務，還給鄉親寧靜的生活空間。