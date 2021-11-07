統一獅隊7日安排今年季中選秀第2輪選進的捕手張翔隨隊，總教練林岳平表示，主要是讓他體驗一軍氛圍，藉由一軍讓他產生遠見與願景，「用願景去刺激慾望，讓他看看球隊現在的樣子，想要（一軍機會）的話請努力。」

林岳平表示，會讓張翔隨隊主要是要借用一軍的情境，與首席教練高志綱、投捕教練陳俊輝及主戰捕手林岱安帶領，讓他接受更紮實的訓練並有所成長，「二軍訓練也很紮實，但算是苦練，希望他能在一軍練習時，讓他看到遠見與願景，藉由願景再去產生欲望。」

高志綱則表示，高中生球員進到職棒後，剛開始通常是聽教練安排，這次安排他隨一軍訓練，也是希望能藉此讓他產生一些自己的想法，另外，教練團也會再確認他的技術能力及基本觀念，再為他安排紮實的訓練，「他的身體看起來很強壯，希望他能吃得下（課表）。」

身為過去的「護國鐵捕」，高志綱認為以捕手來說，解讀比賽的能力與技術層面同樣重要，雖然張翔從小到大都是捕手，一些捕手的想法、思維可能較有優勢，能較快進入狀況，「但還是要練了才知道，像過去岱安也守過其他位置，但他非常努力，這幾年在蹲捕的進步大家也是有目共睹的。」