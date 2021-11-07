立委蘇巧慧今在新北市樹林區舉辦「四個不同意，台灣更有力！」公投說明會，並邀桃園市長鄭文燦到場。（陳慰慈攝）

行政院長蘇貞昌來到女兒蘇巧慧舉的「四個不同意，台灣更有力！」公投說明會，猶如來回到家般開心。（陳慰慈攝）

立委蘇巧慧今在新北市樹林區舉辦「四個不同意，台灣更有力！」公投說明會，並邀行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦到場，鄭文燦強調，不同意票是保護台灣，同意票是國民黨綁架台灣，讓台灣陷入僵局，沒辦法轉型參加國家組織，批國民黨主席朱立倫把公投當作政治鬥爭的武器，呼籲大家出來「投下四個不同意」，保台灣平安，讓國民黨不要繼續亂下去。

鄭文燦說，核四、核一、核二都在新北市，朱立倫擔任新北市長期間稱，核廢料沒地方去，反對核四興建，核四是國民黨執政時期興建、停建，現在朱接任國民黨主席又說要重啟核四，哪一個才是真的朱？要相信哪一個？是朱市長騙人還是朱主席騙人？批國民黨前後不一、內部意見也不同，要大家「核四重啟投不同意票」。

至於三接遷離公投，鄭文燦說，現在希望煤少一點，天然發電是唯一選擇，馬政府時代，中油三接完成可行性評估要用到232公頃的大潭海岸，蔡政府上任後保護藻礁縮小到23公頃，沒有用到藻礁海岸，國民黨犯的錯，民進黨更正，國民黨現在卻說乾脆都不要做，批國民黨是來亂的，停止三接會讓台灣沒有足夠的天然氣及發電量，為了能源轉型，要大家投不同意票。

而反萊豬公投，鄭文燦表示，朱立倫說：「萊豬禁止進口不會影響台美關係」，是把美國人當三歲小孩嗎？美國豬肉標準國內跟國際並無不同，美國並沒有讓不好的豬肉進口，這一年來台灣豬肉價格也未受影響。

鄭文燦認為，美國在台灣最困難時贈送疫苗給我們，這麼挺台灣，國家安危靠美國支持程度也非常大，但朱立倫卻用萊豬來破壞台美關係害台灣，批朱「核四要騙台灣人，萊豬要騙美國人」，把公投當作政治鬥爭的武器。

行政院長蘇貞昌也批，國民黨很壞心，不能讓國民黨亂民主；立委蘇巧慧則說，這次不是對人、對政黨，是對國家未來方向，父女共同呼籲民眾12月18日公投「投下四個不同意」。