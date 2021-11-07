屢次參與對台繞島巡航的解放軍殲-16，號稱其最強改型殲-16D電子戰機日前已被中共官方宣稱投入實戰化訓練。陸媒報導中還強調，殲-16D與殲-20聯合作戰，能加倍提升空中進攻能力。

《多維新聞》報導，針對大陸央視消息指稱中共空軍殲-16D電子戰機已投入實戰化訓練，軍事專家王明亮受訪時指出，電子戰機殲-16D的出現，是中共空軍裝備發展的新增點，可與空戰編隊或者空中突擊編隊協同作戰，作為伴隨電子掩護。

殲-16D首次在珠海航展上亮相，做為殲-16系列戰機的改型，幾個改型後關鍵部位的變化引起外界的關注。（圖／中新社）

報導表示，殲-16D任務是壓制敵人的防空系統，主要針對敵人的雷達，通過電子干擾及硬摧毀的方式，癱瘓敵人的防空雷達。藉此打開突防走廊，為其他飛機實施攻擊創造條件。專家指出，這種協同作戰是按照適應未來複雜電磁環境戰場的作戰模式來訓練的。

殲-16是解放軍裝備的第3.5代重型多用途戰機，具有載重量大、航程遠、多用途性能強特點，是中共空軍正在快速鋪裝的主戰飛機，近來因屢次參與對台繞島巡航而廣受關注，殲-16D便是其最強改型。

據報導，殲-16D與殲-16最大的區別在於，殲-16D能掛載的裝備類型特別多：2個翼尖可掛載武器裝備，機身下的多個吊艙裝載各種電子偵察設備、通信干擾設備、雷達干擾設備等；殲-16D還保留了殲-16戰機系列的空戰能力，因此殲-16D同樣能掛載空對空導彈。

大陸軍事專家指出，在未來戰場上，殲-16D與殲-20聯合作戰的搭配一定會用到，兩架飛機加在一起，將產生更大的效益。（圖／微博@DS北風&1562畝）

大陸軍事專家指出，在未來戰場上，殲-16D與殲-20聯合作戰的搭配一定會用到，兩架飛機加在一起，將產生1+1＞2，甚至大於3的效益。

在10月初的珠海航展中，殲-16D電子戰飛機首次亮相成為全場焦點。根據航展影像資料，殲-16D外形較殲-16的變化有：後者的30毫米機關炮及擋焰板被取消；後者座艙前的光電雷達被取消；前者搭配不同的任務模組。

除此之外，中共軍方也在此次航展強調其「中國心」，殲-20換裝渦扇-10C太行系列國產發動機，這也是殲-20換裝國產發動機後首次對外公開展示。