雙福基金會2位長輩穿上議員背心，到嘉義市議會「開議」後，還跟著議員陳家平（前排右）實地進行道路和公園會勘。（取自陳家平臉書／呂妍庭嘉義傳真）

雙福基金會為讓長輩有不同的職場體驗，向市府社會局申請大齡圓夢計畫，安排長輩充當一日精忠國小校長，讓校長阿嬤上台頒獎。（雙福基金會提供／呂妍庭嘉義傳真）

雙福基金會為讓長輩有不同的職場體驗，向市府社會局申請大齡圓夢計畫，安排長輩充當一日董事長。（雙福基金會提供／呂妍庭嘉義傳真）

雙福基金會為讓長輩有不同的職場體驗，向嘉義市社會處申請「大齡圓夢自我挑戰」計畫，安排長輩充當一日校長、一日議員、一日董事長等角色扮演，日前嘉義市議會開議，年過8旬的阿公、阿嬤穿上議員背心，認真見習開會過程，被多位市議員稱是新同事，又實地參與會勘，讓吳阿嬤驚奇「現在議員好忙碌」。

雙福基金會組長朱思蕙說，去年曾讓長輩與兒女、兒孫換裝角色扮演，今年為讓長輩能進一步挑戰，經從據點長輩的聊天過程，發想出「一日計畫」，且原本早在7、8月就要讓長輩實戰體驗，因疫情因素延遲至上周陸續展開，除昨天的一日議員，已有阿公、阿嬤已扮過校長，其中盧阿嬤沒念過書，卻充當一日校長，讓她彌補缺憾。

朱思蕙說，這次參與一日自我挑戰共14位長輩，最高齡已92歲，最年輕68歲，平均81歲的長輩們對要扮演的角色其實既期待又緊張，所以除議員、社會處長等角色外，其他像飯店董事長、咖啡店長，都事先安排長輩們實習才會正式上場，且每人都會穿上特製背心，做為挑戰自我的最佳紀念。

當天陪83歲吳玉桂、82歲何瑞鐘等「新同事」開議、會勘的市議員陳家平肯定長輩老當益壯，學習精神可嘉，尤其道路會勘時，長輩們對當地舊地名、歷史背景如數家珍，反而讓大家上了一課。

吳玉桂形容自己初次踏進議事廳像劉姥姥進大觀園，且一個早上跟著陳家平接連開議、跑會勘，忙碌程度讓他們直呼吃不消，指現代議員接地氣，完全顛覆早年議員高不可攀的形象。