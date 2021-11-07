蔡英文總統今天下午以錄影方式為「聯合國氣候變化綱要公約第26屆締約方大會（UNFCCC COP26）台灣日活動」致詞表示，沒有任何國家能夠單獨解決全球氣候危機，台灣應被納入因應國際氣候危機行動；台灣有意願也有能力和國際夥伴共同實踐2050淨零排放目標。

UNFCCC COP26今年10月31日至11月12日於英國格拉斯哥市以實體會議方式舉行，我國於11月7日在當地舉辦「台灣日活動」。

蔡英文以錄影方式在活動中以英文致詞表示，在COVID-19疫情持續為全球帶來巨大的挑戰時，全球氣候危機也需要大家共同關注，並即時加以處理。近數十年來，全球遭逢極端天氣與氣候變遷日漸嚴峻的挑戰。台灣做為國際社會不可或缺的一員，盼致力於相關因應作為，並做出更大的貢獻，以留給未來世代更好的世界。

因此，她強調，在氣候變遷這個重要議題上，台灣決心和世界一起朝2050淨零排放的目標努力。自2016年以來，我國政府一直積極推動能源轉型計畫，並研擬一項更積極的計畫，以加速能源轉型，為展現我們的承諾，我們正將2050淨零排放目標納入修法。

蔡英文提到，台灣政府與民間合力發展綠能，過去5年多來，太陽能裝置容量已成長450％，首座離岸風場也在2019年開始營運。 我們也致力成為亞洲綠能發展中心，希望和周邊國家分享經驗，為區域的永續發展共同努力。

她重申，台灣有意願，也有能力和國際夥伴並肩合作，實踐2050淨零排放的共同目標。台灣將達成淨零排放及緩解危機視為世代的共同責任，因此，台灣應被納入在因應國際氣候危機的行動中。沒有任何國家能夠單獨解決這項危機。唯有團結，我們才能確保未來世代擁有永續的環境。