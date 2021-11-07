統一獅隊7日叫上新秀捕手張翔隨隊一軍，但前一晚他就緊張到跑去同樣來自平鎮高中的學長林子豪房間「求救」，林子豪笑說：「他昨晚就跑來找我，問我到時候該怎麼辦？」

張翔今年季中選秀被獅隊在第2輪選中，今天開始隨一軍練球，賽前只見他一臉緊張與生澀，跟著平鎮學長林子豪「忙進忙出」，張翔坦言從前一晚就開始緊張，「我有問學長（林子豪）一些練球狀況，他說就聽教練的，到時候跟著岱安學長。」

不過來到一軍，張翔一開始顯得有些不知所措，身為「前輩」的林子豪看了也覺得好笑，「他昨天就很緊張，跑來房間問我該怎麼辦，他才隨隊就緊張成這樣，我就說那如果你真的上一軍，不就要嚇死了。」

有了高中相差一屆的學長作陪，讓張翔比較有「依靠」，林子豪說：「之前隨隊一軍練習時也是很緊張，但現在張翔還可以找我，那時我還不敢找（林）靖凱，因為他以前在學校時超兇，只要不笑大家都很害怕，但我們是『尊敬』他啦！」

不過今天球隊集合時，新人自我介紹時，教練周廣勝與林子豪還合力演了一齣戲，騙張翔新人自我介紹時要跳舞，結果他真的在大家面前跳了一段舞，讓大家笑開懷，後來得知被騙跳舞，張翔一臉淡定的說：「沒關係啦！」