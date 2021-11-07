今有4架共機侵擾西南空域 19:112021/11/07 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 殲-16戰機。空軍提供 根據空軍發布的共機動態，共機今日有4架侵擾西南空域，只有戰機，沒有慢速機，為4架殲-16，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。 昨有共機16架侵擾西南空域，包括10架殲-16及6架殲-10，也是只有戰機。 國防部統計，10月1日共38架次共機擾台，其中10架殲16戰機深入台灣南方及東南方空域；10月2日39架次；10月3日16架次；10月4日56架次，也是國防部自公開即時軍事動態以來，架次最多的一次。 友善新住民 新北推樂活、樂業、樂學三條龍政策 淡水警擴大臨檢 聯合稽查遏止不法 #共機 #侵擾 #西南空域 #戰機 #架殲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 工具機族群 訂單能見度高 04:102021/11/07 財經要聞 詐領津貼露行蹤 警3度埋伏逮人 04:102021/11/07 社會新聞 ITF開展第3天人潮湧現 深度戶外行正夯 17:092021/11/07 生活 台電罕見11月供電降壓 宅神狠酸民進黨 10:452021/11/07 政治 孫大千批三接造成兩大重要傷害 中油：危言聳聽 願協助他「做功課」 15:502021/11/07 財經 樂遊新深坑 舊深坑分駐所活化空間啟用 14:552021/11/07 生活 陸距台最近核電廠 福清核電6號機組開始裝料 10:592021/11/07 財經 金條保值 意外入10大熱銷榜 通膨囤貨潮 雙11業績增3至4成 04:102021/11/07 財經焦點 孕婦羊水破弄髒Uber椅墊 遭求償1.2萬含「板金費」傻眼 10:352021/11/07 社會 4星座有討好型人格 太在乎別人的感受 17:092021/11/07 運勢 每年約2成志願役提前離營 立院預算中心曝戰鬥部隊編現比不及8成 13:062021/11/07 政治 政治熱門新聞 陸點名這3人「台獨份子」後 吳子嘉斷言他麻煩大了 - 政治 台海緊張 蔡政府高官突喊「這句」名嘴驚：奇怪 - 政治 蔡英文徵召六都人選 沈富雄竟吐3字 - 政治 曾當他翻譯 彭文正爆施明德送了10字 - 政治 宏都拉斯恐與台灣斷交？郭正亮、張競曝機率 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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