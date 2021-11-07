桃園市警察局7日舉辦小小警察營，吸引60位學童穿上Q版警察制服體驗。(蔡依珍攝)

蘆竹警分局下午也在台茂購物中心前舉辦「勢『蘆』破『竹』街舞大賽」。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

蘆竹警分局下午也在台茂購物中心前舉辦「勢『蘆』破『竹』街舞大賽」。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市警察局7日舉辦小小警察營，吸引60位學童穿上Q版警察制服體驗VR虛擬射擊、密室解謎逃脫及AR交安宣導，市長鄭文燦也試玩VR射擊，嗨到站不穩直呼：「好刺激！」，希望寓教於樂的同時認識警察工作的艱辛。

人氣火爆的「小小警察體驗營」往年一開放就秒殺，今年因防疫規定，始終未能與孩童們相見，隨著疫情趨緩終登場，還特別加開場次，10個分局各辦一場，讓桃園各地的小小學童都有機會參與，首場「110未來警探」7日在八德警分局搶先開辦，吸引60位學童同歡。

鄭文燦也出席和大家機智問答，他指出，桃園市警局每年都會舉辦小小警察營，今年別出心裁，設計密室逃脫、VR虛擬射擊、網路性別平、AR交通安全等，參與的孩子在認識警察任務同時，體驗警察工作的危險跟辛苦，寓教於樂。

八德警分局跟婦幼隊準備Q版的警察制服，讓學童變身警察，體驗員警平日出勤的緊張與未知感，包括利用「VR實境模擬」進行虛擬射擊；透過新型態的實境遊戲與互動解謎元素「沉浸式體驗」密室逃脫，讓孩子在瞬息萬變的勤務過程中，做出正確判斷及反應處置作為，建立其危機意識及自我保護能力，並善用團隊的力量，進行腦力激盪破解謎底，一起完成闖關任務。

為了保護孩童現實生活中「行」的安全，也透過AR擴增實境技術，讓孩童檢視車輛內輪差的視覺死角，建立交通安全觀念，豐富多元的整體遊戲，訓練孩子的觀察力、分析力及自我保護能力，將犯罪防治、交通安全教育的觀念向下紮根，打造桃園成為婦幼友善環境的宜居城市。

無獨有偶，蘆竹警分局下午也在臺茂購物中心前舉辦「勢『蘆』破『竹』街舞大賽」，吸引25校、近300名高中生參加，甚至有雙北、新竹縣市的學生來共襄盛舉，現場邀請5位專業評審坐鎮，選出優勝隊伍頒發1.5萬元獎金，活動也有桃猿棒球隊「樂天女孩」勁歌熱舞暖場，鼓勵學生從事正當休閒活動充實自我。