大陸國台辦點名蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮為「台獨頑固分子」，絕不允許其關聯企業和「金主」在大陸謀利。財經專家賴憲政披露，台灣總共1199家上市櫃公司在中國大陸有投資，可能不敢再用公司名義捐款，所以這招是蠻傷的。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮5日發布「答記者問」，首度直接點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮為「台獨頑固分子」，禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和「金主」在大陸謀利。

郭正亮7日在《新聞大白話》表示，台灣500大企業恐怕80％都有大陸業務，這要觀察會做到什麼程度？台灣的企業對兩黨都有捐款，政治獻金法也是公開的，很多台商低調做生意，何必沾惹政治？有些人就會避嫌。

黃暐瀚直言，游錫堃院長證明一件事，因為不選舉了，所以他不擔心，要選的人就「剉哩等」。因為台灣在大陸有生意往來的企業太多了，就不能再捐錢了，例如蘇貞昌院長的女兒蘇巧慧未來可能選新北市長。對於要選舉的人，這招是有效的，不選的人就沒差。他的了解，在大陸賺很多錢的台商，非常支持民進黨、捐很多錢給民進黨的企業，非常非常多，可能就沒辦法捐錢了。

財經專家賴憲政披露，選舉一定要有資金活水，119年上市上櫃公司在中國大陸有投資的，上市有675家，上櫃有524家，總共1199家，可能不敢再用公司名義捐款，因為都可以查到，所以這招是蠻傷的，這真的是會有影響。