金龍冠食品為協助嘉基籌措費用，今舉辦「音樂有愛，用愛守護嘉園」音樂會，邀集300多位全台各地表演者登台，共募得善款138萬元。（嘉義基督教醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市基督教醫院新建地下1層、地上7層「智慧手術大樓」，為全台首棟手術專用大樓，預算12億元，其中4億對外勸募，金龍冠食品為協助嘉基籌措費用，今舉辦「音樂有愛，用愛守護嘉園」音樂會，邀集300多位全台各地表演者登台，共募得善款138萬元，全數捐錢嘉基，把錢用在「刀口」上！

今這場音樂會在嘉義市文化局音樂廳舉辦，金龍冠食品公司執行長蕭堯焜表示，從小受祖父行善的啟發與教導，也感謝嘉基長久以來提供優質醫療照顧，特別舉辦這次音樂會，感謝各音樂及學校團體無私投入演出，志工、服務人員的協助，特別是這次音樂會的靈魂人物紀鎧齡博士，在紀博士號召下，才能促成今天這場盛會。

嘉基表示，今天演出團體包括台中市忠孝國小弦樂團、嘉義縣大崙國小塗溝分校弦樂團、協同中學弦樂團、嘉大附小弦樂團、崇文國小管弦樂團，以及由嘉義東北扶輪社和全台音樂同好組成的愛嘉樂團暨合唱團，參與表演者超過300人，其中音樂會最後的奇異恩典大合奏，演出人數逾260人，由紀鎧齡擔任指揮，氣勢恢宏。

嘉義基督教醫院長姚維仁說，每一項愛心行動、每一筆捐、每一次的訊息轉發，對嘉基來說都相當重要，還說就連他身邊一些朋友都誤以為醫院是營利機構，應該資本雄厚。

姚維仁說，事實上嘉基是非營利公益醫療財團法人，盈餘不會成為私人利益，而是社會的公共財產，且醫院付出龐大成本，升級、完善各項專科與軟硬體，也無法獲得更高健保給付，不過在地民眾卻可以享有更好的醫療，不用東奔西跑，「這些價值是無法衡量的」。

姚維仁強調，嘉基智慧手術大樓是全台第一棟手術專用大樓，是台灣醫療重要的里程碑，預計引進3大醫療科技，包含「達文西手術系統」、「複合式手術房」以及「智慧化資訊整合系統」，23間手術室各設有獨立消防和機電設備，安全等級大幅提升。

姚維仁說，新大樓興建希望吸引更多優秀醫護回流嘉義，帶動正面的醫療循環，而此計畫所需經費龐大，希望透過音樂會能喚起大家的善心，共同參與這場提升嘉義地區醫療水準的行動。