P. LEAGUE+新成軍的新北國王7日在新北市新莊體育館進行的第2場熱身賽，和台北富邦勇士上演聯盟首度的「雙北對決」，戰力雄厚的勇士隊，塞瑟夫、德古拉兩位洋將及「野獸」林志傑都繳出雙十數據，很快就揮別開局落後的小低潮超前比數，以106比93賞新球季首站熱身賽地主國王2連敗。

國王隊雖然在首節打完就一直落後，但在張文平、簡祐哲的三分火力下，多次讓勇士隊嚇出一身冷汗，其中第4節兩人曾幫球隊追到82比88只剩6分差距，不過勇士總能讓領先分數再回到安全範圍，展現衛冕軍的氣勢。

此役賽塞瑟夫贊助25分、10籃板，德古拉18分、17籃板，林志傑13分、10籃板，但全隊也發生多達25次失誤；國王以簡祐哲21分最高，張文平15分，兩人本戰都各飆進5記三分球，李愷諺也有12分、7助攻好表現。

PLG本周末將在高雄鳳山體育館進行第2站熱身賽，會再送上3場精采對決，周六（13日）下午2點半地主高雄鋼鐵人迎戰福爾摩沙台新夢想家，周日（14日）下午2點半夢想家迎戰桃園領航猿，傍晚5點鋼鐵人出戰勇士。