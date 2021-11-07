國民黨立委李德維（本報資料照片）

國民黨立委李德維今日受訪表示，真正在「抗中保台」的其實是中華民國國軍，他們犧牲自己的自由，守護台灣民主，保衛人民自由，貢獻良多，自己將會研議提出「後備軍人參觀藝文場館優惠方案」，未來後備軍人參觀故宮、博物館都免門票，志願役、義務役都將適用。

李德維指出，自喬治華盛頓起，詹姆士門羅、威廉哈瑞森、札卡里泰勒、南北戰爭時期北軍指揮官尤利西斯格蘭特、約翰甘迺迪、布希等等，美國多位歷任總統，若非戰爭英雄，也至少服過役，美國也把當兵視為榮譽。反過來說，台灣人若都不當兵，要如何實現全民國防？

李德維說，台灣把美國視為民主的楷模，卻沒有看到美國為了維護民主價值所付出的代價和辛酸。在美國的軍人，連搭飛機都有優惠，為台灣付出過的後備軍人們卻沒有相同待遇。我們現在除了對現任軍人有些許相關優惠，義務役退伍的後備軍人什麼都沒有。

李德維表示，民進黨現在自己執政，但可以沒有軍人保家衛國嗎？自明年起後備軍人教召又將改成14天。若要服志願役、義務役的青年繼續為國家付出，那至少也要提出福利，這是國家最起碼要拿出來的尊敬。

李德維說，任憑民進黨的官員怎麼講，都無法改變的事實是，真正在捍衛台灣民主的人，是犧牲自由，拿著武器頂在最前線，防著虎視眈眈的敵人，捍衛台灣人自由的軍人。真正應該要尊敬的是他們，而非用嘴巴抗中保台的政治人物。

本會期為立院教育文化委員會召委的李德維表示，將會研議提案「志願役、義務役退伍的後備軍人參觀藝文場館免門票」的優惠方案，比方說故宮、台灣歷史博物館、各地美術館、文化館、兩廳院等文藝場所都要納入適用。

李德維指出，此舉一方面是表達後備軍人教召改為14天的回饋，另一方面，未來國內疫情逐漸趨緩，這些方案多少也能帶動促進旅遊觀光，至於是否要再擴大到購買體育門票、書籍也有優惠，都可以再研議。