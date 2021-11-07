財團法人「基督教台北市私立伯大尼兒少家園」前院長兼執行長林鮑基慧，被控侵占興建大樓土地仲介費、3名院生存款共930多萬元，事後她已償還大部分款項，尚欠2名院生60萬未還。台北地院依公益侵占、業務侵占等罪判林鮑基慧1年10月徒刑，緩刑4年，命她須2年分期還清2名院生60萬元。

位於北市保儀路的「伯大尼兒少家園」，起源於英國宣教士艾偉德於1957年間，在北市北投租用停業旅館成立「艾偉德孤兒院」，後來艾偉德赴美募款在文山區現址購地興建房舍。

院方1963年依據「聖經」中蒙神賜福之地的地名，命名為伯大尼，1971年登記立案為兒童及少年福利機構，辦理院童原生家庭關懷輔導、院友後續關懷、兒少心理輔導、高風險家庭服務、兒少收出養、兒少家庭照顧喘息及托育服務。

59歲的林鮑基慧從2004年起至去年擔任伯大尼執行長兼院長，長達16年。林鮑基慧因個人資金需求，涉嫌自2005年起藉口院生存款可能會遭到家人挪用，保管王姓院生存摺及印鑑，盜領侵占378萬8031元，另侵占921受災戶傅姓姐弟院生395萬1000元。

另林鮑基慧於2019年伯大尼兒少家園因興建大樓急需資金，透過李姓仲介出售部分院地，侵占仲介費160萬元，償還個人債務。去年4月因伯大尼董事會接獲檢舉，發現她經手帳目不清，將她停職，進行內部調查並移請檢調偵辦。

事後林鮑基慧認罪，法官審酌她沒有前科，與被害人均達成和解，被害人均同意給予她緩刑，她並已賠償李姓仲介及王姓院生，僅欠傅姓姐弟60萬元未還，因此判刑1年10月，緩刑4年，條件是須分期償還傅姓姐弟60萬元。