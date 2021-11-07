中央流行疫情指揮中心宣布AZ及BNT兩劑皆可不用透過疫苗平台，直接至醫療院所預約，其中AZ疫苗第二劑首度開放間隔8周即可施打，BNT間隔4周即可打第二劑。不過前台大感染科醫師林氏璧則建議，BNT不必急著隔4周就打，並認為延遲第二劑會延遲抗體下降的時間，甚至保護力還可以更好。

AZ、BNT接種即起免透過平台 指揮中心：向醫院預約就可打

根據指揮中心發言人莊人祥昨(6日)表示，BNT第一劑接種年齡需滿12歲，第二劑接種資格僅限18歲以上，且間隔4周以上，目前除了預約平台外，也開放民眾可到各地醫療院所接種。

林氏璧在粉專指出，加拿大一度把第二劑延後到可16周再施打，後來Delta入侵後，他們就逐漸把第二劑提前，台灣現在也進入這個階段，由於疫苗相對充足，一劑覆蓋率快達七成五了，因此現在要開始衝第二劑覆蓋率（目前36.89%）。

不過林氏璧也說，以目前的科學證據，他建議大家BNT不急著4周就打，認為第二劑落在6~8周左右也不錯，雖然早點打也不是不行，但由於打完第二劑之後，5~8個月後抗體會下降，因此延遲第二劑看來會延遲抗體下降的時間，甚至保護力還可以更好些，至於可以再撐多久，則要再看加拿大的研究。

林氏璧強調，BNT第二劑打完後不舒服的比例會比較高，但也是第二劑之後抗體才會衝起來，對Delta的保護力才較足夠，所以第二劑是非常重要的，至於外界擔心12~18歲施打BNT第2劑後的心肌炎風險，則要等專家開會才會做後續決定。

此外，對於AZ第二劑原本建議10~12周，目前縮到8周，林氏璧說，AZ也有延長施打保護力反而較好的證據，他個人當時還故意等到13周才打。至於打AZ者到底要不要等混打？他認為，如果非第一線常會面對病毒的人員，則不需要執著第二劑混打，先把兩劑AZ打完，而且半年後很可能還需要第三劑。