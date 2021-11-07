「股神」巴菲特依然謹慎看待美股，截至今年第三季，已是連四季淨賣出股票。他的柏克夏海瑟威公司所持有的現金部位因而擴增至1492億美元歷史高水位。蘋果、美銀、美國運通與可口可樂等四大持股占股票投資價值的68％。

根據6日公佈的第三季財報，柏克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）在股票投資項目，淨賣出19.5億美元，高於第二季淨賣出11億美元，但低於第一季淨賣出39億美元。這已是巴菲特連四季淨賣出美股。

巴菲特的股票投資組合依然高度集中，在第三季，蘋果等前四大持股便占68％。個股及其價值如下：蘋果（1204億美元），美國銀行（313億美元），美國運通（183億美元）和可口可樂（219億美元)。

柏克夏海瑟威第三季淨利103億美元，只有去年同期301億美元的大約三分之一，主要原因是投資的帳面獲利大縮水。去年同期投資帳面獲利創下248億美元，今年則只有38億美元。

柏克夏海瑟威在第三季大手筆買回76億美元庫藏股，加上第二季的60億美元與第一季的66億美元，今年前九個月的總額達到202億美元。相較之下，柏克夏海瑟威去年全年實施庫藏股的金額為247億美元，創高紀錄。

即便買回自家股票，截至9月底，柏克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）持有的現金部位依然季增51億美元，來到1492億美元的歷史高峰。第二季與第一季則分別為1441億美元及1454億美元。

近幾年來，由於上市公司估值屢創歷史新高，併購的競爭激烈，巴菲特沒有進行任何大型併購案。