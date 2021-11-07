用鏡頭看台灣》氣溫急凍前豔陽高照 享受金秋應試國考兩樣情 20:362021/11/07 中時 鄧博仁 、 陳俊吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 經濟部所屬國營事業台糖、台電、台灣中油及台水今天舉行新進職員甄試。中午休息時間，公職補習班業者在考場招徠考生。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部所屬國營事業台糖、台電、台灣中油及台水今天舉行新進職員甄試。中午休息時間，公職補習班業者在考場招徠考生。（鄧博仁攝） 周一開始受較強東北季風影響，溫度將明顯轉涼，民眾趁著變天前的好天氣，出門享受陽光。(陳俊吉攝) 周一開始受較強東北季風影響，溫度將明顯轉涼，民眾趁著變天前的好天氣，出門享受陽光。(陳俊吉攝) 周一開始受較強東北季風影響，溫度將明顯轉涼，民眾趁著變天前的好天氣，出門享受陽光。(陳俊吉攝) 周一開始受較強東北季風影響，溫度將明顯轉涼，民眾趁著變天前的好天氣，出門享受陽光。(陳俊吉攝) 週一開始，北台灣將受較強東北季風影響，溫度將明顯轉涼，尤其週一至週三最為明顯，趁著變天前的好天氣，不少民眾出門享受陽光。 今天也是經濟部所屬國營事業，包括台糖、台電、台灣中油及台水的新進職員甄試，預計錄取935人，平均錄取率約5.21％，起薪新台幣3萬6000元到3萬9000元間。設在北市景興國中的考場，一早也湧現許多考生為了擠進國營事業的窄門應試。 史話》蔣介石感性重義氣的一面（歐陽聖恩） 用鏡頭看台灣》銀髮族運動會熱鬧登場 長者生龍活虎揪愛動 #氣溫 #急凍 #豔陽高照 #國營事業 #國考 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 時論廣場》台獨名單與歷史定位（耿榮水） 20:082021/11/07 時論廣場 時論廣場》台海和戰天秤擺盪的抉擇（張百達） 19:592021/11/07 時論廣場 觀察者網》寒冬來臨 警惕糧食危機（蘇東亮） 09:522021/11/07 海納百川 外籍看護存款破百萬「拿最新iPhone」 男月領30K嘆：我好廢 09:152021/11/07 生活 同業業績剩2成 平價電商Life8實體線上雙成長全靠它 10:202021/11/07 財經 金門發送旅遊振興券 首周逾5000人兌領 17:322021/11/07 生活 林隆璇寫神曲 嘆捉靈感要緣分 04:102021/11/07 娛樂新聞 集結國內7位藝術家 就只是各說各畫 11／8開展 04:102021/11/06 企業經營 標題黨小心了！陸加強治理網路「震驚體」 杜絕用驚悚文抓眼球詐騙 12:232021/11/06 兩岸 葉元之突問蘇貞昌會跑去選總統嗎？郭正亮竟脫口一句 19:332021/11/07 政治 備好暖家電迎接冷冬！3C通路祭優惠陪你暖著過冬 12:262021/11/06 生活 生活熱門新聞 打BNT後注意2大症狀 醫曝這舉動是玩命行為 - 生活 入夜狂降10度！立冬最強冷空氣來了 一張圖看全台極凍時程 - 生活 BNT不急著打第二劑 前台大醫曝2劑最佳間隔時間 保護力更好 - 生活 消失半年 全聯神級甜點強勢回歸 網友暴動：終於等到你 - 生活 進台積電當課長2個月 他見辦公室1狀況崩潰：想離職了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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