經濟部所屬國營事業台糖、台電、台灣中油及台水今天舉行新進職員甄試。中午休息時間，公職補習班業者在考場招徠考生。（鄧博仁攝）

周一開始受較強東北季風影響，溫度將明顯轉涼，民眾趁著變天前的好天氣，出門享受陽光。(陳俊吉攝)

周一開始受較強東北季風影響，溫度將明顯轉涼，民眾趁著變天前的好天氣，出門享受陽光。(陳俊吉攝)

周一開始受較強東北季風影響，溫度將明顯轉涼，民眾趁著變天前的好天氣，出門享受陽光。(陳俊吉攝)

周一開始受較強東北季風影響，溫度將明顯轉涼，民眾趁著變天前的好天氣，出門享受陽光。(陳俊吉攝)

週一開始，北台灣將受較強東北季風影響，溫度將明顯轉涼，尤其週一至週三最為明顯，趁著變天前的好天氣，不少民眾出門享受陽光。

今天也是經濟部所屬國營事業，包括台糖、台電、台灣中油及台水的新進職員甄試，預計錄取935人，平均錄取率約5.21％，起薪新台幣3萬6000元到3萬9000元間。設在北市景興國中的考場，一早也湧現許多考生為了擠進國營事業的窄門應試。