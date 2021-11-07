台南市白河區公所7日舉辦淨山及椪柑節活動。(劉秀芬攝)

台南市白河區公所7日舉辦淨山及椪柑節活動，邀遊客到果園體驗採椪柑。(台南市南寮農村文化產業協會提供／劉秀芬傳真)

為落實愛護生活環境觀念與行銷在地特色椪柑農產，台南市白河區公所7日早上舉辦淨山活動，邀台南市登山會等近千名愛好登山的民眾參與，淨山後再到南寮柑橘園採果，不僅協助清出好幾十袋垃圾，也滿載椪柑而歸。

白河區長董麗華指出，白河區椪柑種植面積約150公頃，每年於10月至12月為「青皮椪柑」產期，雖然橘子的果皮呈現綠色，但橘色的果肉嘗起來甘甜帶酸，口味獨特。此次舉辦柑巴嗲淨山暨椪柑節活動，期盼透過維護公共環境與認識在地產業的方式，讓全國的民眾更加認識白河這個好所在。

今日活動台南市副市長趙卿惠、市長夫人劉育菁也到場同樂，劉育菁表示，南寮椪柑因為氣候環境的優良條件，成為全台椪柑最早上市的產地，推薦民眾可以慢遊白河品嘗在地的農特產品，更可以在關仔嶺洗溫泉住一晚，到鄰近的東山喝咖啡、後壁探訪無米樂社區，享受低碳健康的農村假期。

早上的登山淨山活動，6點半時分別出發至紅葉公園、鹽粿山、雞籠山淨山，清出好幾十袋垃圾，上午10點半時，登山客紛紛回到南寮社區，參與椪柑節活動，公所也安排小農、在地社區來擺攤，推出白河特色農特產品，也與南寮當地果農配合，提供採果的活動，參加的民眾皆「有吃又有拿」、滿載而歸。