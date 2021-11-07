高屏溪舊鐵橋鐵拱橋下方約100公尺處，今天下午4點44分路過民眾發現有一浮腫男屍，警方獲報後趕往現場，目前屍體已打撈上岸，初步未發現明顯外傷，屍體已腫脹難以辨識年齡。

警方表示，根據死者穿著可能為11月3屏東分局受理的協尋人口，目前連繫屏東大同所副所長偕同家屬前來指認，是否為同一人待瞭解後才能確認。