高屏溪發現一男性浮屍 腫脹到難以辨識年齡 疑為屏東失蹤人口 19:532021/11/07 中時 林雅惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高屏溪舊鐵橋鐵拱橋下方約100公尺處，今天下午路過民眾發現有一浮腫男屍，警方獲報後趕往現場，目前屍體已打撈上岸確認身分中。(警方提供／林雅惠高雄傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高屏溪舊鐵橋鐵拱橋下方約100公尺處，今天下午4點44分路過民眾發現有一浮腫男屍，警方獲報後趕往現場，目前屍體已打撈上岸，初步未發現明顯外傷，屍體已腫脹難以辨識年齡。 警方表示，根據死者穿著可能為11月3屏東分局受理的協尋人口，目前連繫屏東大同所副所長偕同家屬前來指認，是否為同一人待瞭解後才能確認。 高雄小情侶全裸陳屍摩鐵浴缸 檢曝相驗結果將解剖複驗 高雄摩鐵小情侶全裸陳屍浴缸 警追凌晨關鍵訪客 #高屏溪舊鐵橋 #鐵拱橋 #屏東 #協尋人口 #浮腫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 立委推修法嚴防共享汽機車成酒駕破口 交通部樂觀其成 13:012021/11/05 政治 為討20萬「灌毒凌虐31小時」棄屍山區成白骨 二審小弟輕判3年半 12:072021/11/04 社會 外地民眾鑰匙不見求助員警幫忙 警方摸黑助尋回 09:472021/11/04 社會 建築系大學生上課驚見超帥教授 身分曝光竟是男神吳彥祖 11:522021/11/04 娛樂 苗栗父母虐死2歲兒挖洞埋屍 詐領育兒津貼遭羈押禁見 08:412021/11/06 社會 社會9點檔》北市國小女童遭姦殺 面朝下手腳捆綁陳屍活動中心 20:302021/11/05 社會 2歲童遭父母埋屍剩白骨 高大成曝查虐童「頭骨」是關鍵 13:382021/11/06 社會 酒店女全家認了「預謀」殺害包養男 下手動機曝光 17:432021/11/05 社會 台北慈濟醫院新型複合式手術室 精準固定粉碎骨盆 11:482021/11/05 健康 中職》新秀捕手張翔隨一軍訓練 餅總：用願景刺激慾望 18:412021/11/07 體育 水流屍竟是詐騙集團大哥 下手酒店女2年前驚人長相曝光 11:102021/11/04 社會 社會熱門新聞 酒店妹殺了包養金主 知情人士再爆她「另個身分」 - 社會 高雄小情侶全裸陳屍摩鐵浴缸 檢曝相驗結果將解剖複驗 - 社會 中橫四辣羊頭山傳山難 獨攀男摔落10米邊坡命危 - 社會 包養「酒店伊能靜」變水流屍 棄屍巧遇1事民俗專家：賊星該敗 - 社會 水流屍竟是詐騙集團大哥 下手酒店女2年前驚人長相曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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