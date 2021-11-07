3X3.EXE聯盟賽已經進入倒數階段，7日在新竹敏實科技大學進行北區男子組第7回合。台北天淨由新竹出身的林勤諭搭配學弟陳韋名，兩人展現強大外線投射能力，終在決賽以21比11擊退新北footer，搶下隊史單站首次冠軍。

4強賽由新北XPORTS HOPPERS對上台北天淨，林勤諭和陳韋名一起砍下7顆兩分球，讓新北XPORTS HOPPERS束手無策，台北天淨21比4輕鬆晉級冠軍賽。另1場4強賽，新北footer賴冠瑜也不遑多讓，單場投出7顆兩分球，以21比15讓宜蘭烤哇邦嘎提早休息。

新北footer雖在小組賽當中，靠著陳京華的穩定輸出打敗台北天淨。但兩隊在決賽又碰頭，這時外線手感極佳的林勤諭和陳韋名已勢不可擋，單場投進9顆兩分球，21比11終在第7回合收下首冠。

新竹子弟林勤諭賽後表示，從第1回合開始積極減重，到現在瘦了10公斤，「現在的身體很輕盈，不僅體能更好，防守的腳步也能更快跟上對手，今天才能有這麼流暢的跑位表現和鞏固籃板。」本站MVP陳韋名賽後感性表示，「今天剛好是勤諭學長的生日，我把這個隊史單站首冠送給學長當生日禮物，謝謝他給我3x3.EXE這個舞台。」

3X3.EXE聯盟賽已進行14站賽事，產生了8支隊伍拿過單站冠軍，可說是各隊實力非常平均。接著13日北區男子組將在淡水金色水岸進行最後一回合賽事，同時也有女子組第6回合。27、28日兩天將是3X3.EXE聯盟賽台灣決賽，所有球隊將齊聚台中市爭奪最後冠軍榮耀。