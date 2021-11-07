美國前總統川普在任內提出對非法移民「零容忍」(zero-tolerance)的政策，造成許多移民家庭遭拆散，總統拜登早在競選之前就不同意這個做法，也將修改移民政策做為他的選舉政見一，他也明確表態，將支持對被迫與孩子分開的移民提供補償，但金額未定。

CNN報導，拜登在星期六受訪時表示：「事實上，不管什麼家庭越過邊境來美國，無論是合法還是非法，都不應被拆散家庭，父母都不應失去孩子，那是上屆政府的無恥行為....無論如何，(他們)都應該得到某種補償。至於怎麼補償，我還不知道。」

2018年，川普政府宣布了「零容忍政策」，司法部對每個非法越境的成年人提起刑事訴訟。該政策導致數以千計的家庭分離，包括那些有嬰兒的家庭，有些只有幾個月大，因為兒童不能和父母一起關在聯邦監獄裡。

一位消息人士表示，只要拜登認定此政府非法，那麼這些在美墨邊境中被迫分離的移民家庭，可以獲得數十萬美元的賠償，只是司法部和律師正在談判合理的補償內容

《華爾街日報》(Wall Street Journal)幾天前的一篇報導稱，聯邦政府正在考慮為受該政策影響的每個人支付 45 萬美元，這個金額顯然嚇到拜登政府，拜登連忙否認。

不過，首先要理清的是受影響的家戶總數與人口，一般認為，川普零容忍政策影響的美墨邊境兒童人數超過3000人，目前尚不清楚有多少人有資格獲得補償或賠。