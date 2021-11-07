美國好萊塢知名女星達珂塔強生（Dakota Johnson），自2015年全裸演出《格雷的五十道陰影》後知名度大開，火辣的好身材更讓她成為不少人心目中的性感女神。而近日受邀出席LACMA晚宴的她，以一襲性感的碎鑽透視裝現身，成為現場矚目的焦點。

美國一年一度的「LACMA藝術與電影盛典」（Art+Film Gala）於當地時間11月6日晚間盛大展開，現場眾星雲集，而近日即將推出新電影《失去的女兒》（The Lost Daughter）的達珂塔強生也受邀出席。當晚，達珂塔強生穿著一件碎鑽深V造型上衣，搭配粉膚色絲質長褲現身，上衣鏤空又透視的性感設計與V到肚臍的剪裁，使她傲人雙峰若隱若現十分性感，加上深邃的眼神與迷人的笑容，電得網友看到照片後直呼「姐姐太美了」、「達妹好漂亮」、「我好愛她，說話好溫柔」、「天哪！這造型絕美」、「達妹眼神太電人了」、「馬丁真是好福氣」，受到大批網友一致好評。

達珂塔強生近期可說愛情、事業兩得意，除了戲約不斷外，上個月剛度過32歲生日的她，也傳出已接受酷玩樂團（Coldplay）主唱克里斯馬汀（Chris Martin）的求婚，兩人預計將在明年正式完婚，而克里斯馬汀的前妻葛妮絲派特洛「小辣椒」（Gwyneth Paltrow），以及兩人的一雙兒女也非常支持，小辣椒甚至還與達珂塔強生成為閨密，讓外界大感驚奇。