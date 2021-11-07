金曲歌后艾怡良為統一獅開球。（統一獅提供）

統一獅隊「獅吼音樂祭LIONS黑白唱」第2日，金曲歌后艾怡良賽後開唱前先擔任開球嘉賓，對於自己首度開球，她自評65分，「有及格，但應該還是可以更好。」

艾怡良過去有到棒球場開唱經驗，這次來到台南「獅吼音樂祭」開唱，賽前先擔任開球嘉賓，接受獅隊外野手唐肇廷指導，她笑著說：「一開始在練習時覺得很困難，再加上大家注視的目光，真的很不容易，而且我的距離已經比正規少一半，真的很敬佩棒球選手。」

艾怡良表示，自己對棒球有基礎的了解，不過太細的規則就不太清楚，因此每次都會到朋友家一起看球，但近期因為疫情少了能夠聚會的機會，「但我會把我心中最佳球員頒給唐帥（唐肇廷），因為他很帥又親切，教得仔細。」

首度擔任開球嘉賓，艾怡良坦言會緊張，「但後來練投了幾次後，慢慢抓到球的重量與力道，投起球來就更有把握。」雖然最後開球1個彈跳才進到開球捕手的手套中，但她對自己首度開球給了個及格的成績，「有65分，但應該還可以更好。」