民進黨中執會通過2022縣市長提名特別條例草案，六都及爭取連任縣市長人選提名，由黨主席徵召。而對於民進黨秘書長林錫耀稱，六都提名機制遵循黨內機制，資深媒體人彭文正直言，這種說法有點類似在哄騙三歲小孩，同時他也對國民黨沒有站出批評此事感到不解。

對於2022年選戰的提名機制，林錫耀表示，民進黨從來沒什麼一言堂，向來一步步依循黨內民主機制，訂定特別條例。他也指出，中常委陳茂松是黨內前輩，一向獲得黨內敬重，陳茂松這一、二個月來一再主張，黨內明年處理縣市長通通要辦初選，不希望有所謂徵召，也許陳茂松認為唯有這樣，才能體現民進黨追求民主的精神；不過，民進黨每個步驟都是依據民主原則。

對此，彭文正6日在自己經營的《政經關不了》節目中直言，林錫耀是在嘗試辯解，並用類似哄騙三歲小孩的方式，說六都提名是遵循黨內體制，未來徵召也不是只有蔡英文一人的看法，所以沒有違反黨內民主的問題。

看到台灣民意基金會董事長游盈隆針對民進黨提名機制的批評後，彭文正指出，游盈隆在民進黨內，應該沒人能說他是紅的吧？但現在任何人只要批評民進黨就可能被打成中共同路人。2020總統大選民進黨黨內初選，蔡英文做掉賴清德的時候，游盈隆也是全台唯三敢出來抗議的教授之一，另外還有統計學泰斗洪永泰和自己，我們毫不客氣抨擊這是作弊。

同時，彭文正也說，要是他是國民黨主席朱立倫，會站出來譴責此事。可能有人會問說，別人家務事和他有什麼關係？但這關於台灣民主的價值，不要只是看好戲、冷酸。彭文正坦言，沒看到國民黨有浴火重生的開始，他們還是用舊思維解決當下的問題。