電動車大廠特斯拉在德國柏林的工廠即將投入生產，讓總部設在德國沃爾夫斯堡的福斯汽車集團備感壓力，執行長Herbert Diess近期在一次員工大會上公開向員工警告，如果公司不趕快在電動車領域追上特斯拉，他們的工作可能會受到威脅。

綜合外媒報導，儘管福斯是積極轉型電動車的傳統車廠之一，但距離特斯拉的影響力與成就還有一大段差距，這讓Herbert Diess感到芒刺在背，除了先前曾邀請特斯拉執行長馬斯克在主管會議時發表談話，近日他也在員工大會上公開提醒員工必須戰戰兢兢。

Herbert Diess表示，「是的，我很擔心沃爾夫斯堡，我希望我們的子孫都能跟我們一樣擁有穩定的工作，這就是我今天要講的，也是我今天站在這裡的主要原因。」

沃爾夫斯堡是福斯汽車的總部所在地，更是主要的生產基地，每年生產約80萬輛汽車，然而快速成長的特斯拉給福斯汽車極大的壓力，Herbert Diess強調，特斯拉正在改善生產品質，他們能夠在10小時內造出一輛電動車，比福斯生產的時間還要快3倍。

對此，Herbert Diess也警告旗下員工，如果再不快點採取採取行動，並在電動車領域趕上特斯拉，他們的工作可能受到威脅。