澳洲新南威爾斯省長佩羅特7日宣布，雪梨從8日開始進一步放寬社交限制，因為近90％民眾已完成兩劑新冠疫苗接種。

儘管仍有防疫限制，但雪梨所在的新南威爾斯省，會解除包括居家訪客或戶外聚會等限制。他希望該省接種率超過95％。