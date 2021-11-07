雪梨8日起進一步放寬社交限制 20:192021/11/07 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲新南威爾斯省長佩羅特7日宣布，雪梨從8日開始進一步放寬社交限制，因為近90％民眾已完成兩劑新冠疫苗接種。 儘管仍有防疫限制，但雪梨所在的新南威爾斯省，會解除包括居家訪客或戶外聚會等限制。他希望該省接種率超過95％。 搶攻雙11市場 內在美品牌下殺5折起 日本重拾夜生活 #雪梨 #新冠肺炎 #新南威爾斯省 #限制 #社交 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本11月8日起 放寬商務與留學入境限制 18:312021/11/07 財經 普萊斯：美國一中政策 與中國不同 04:102021/11/07 焦點新聞 大陸堅守清零 矢言完全阻斷傳播 04:102021/11/07 產業財經 環保少女批氣候峰會失敗：一堆廢話 04:102021/11/07 話題觀察 金條保值 意外入10大熱銷榜 通膨囤貨潮 雙11業績增3至4成 04:102021/11/07 財經焦點 音樂祭粉絲暴動百人受傷 8人死亡「最小14歲」知名歌手回應了 11:252021/11/07 娛樂 薄酒萊新酒報到 04:102021/11/07 時尚消費 觀察者網》寒冬來臨 警惕糧食危機（蘇東亮） 09:522021/11/07 海納百川 8樓以上集合住宅 明年起須申報公安 04:102021/11/07 地方新聞 全民瘋「雙11」！陸官方明定8規則 禁止「先提價後打折」 11:252021/11/07 兩岸 善用榮家紓解移工入境 04:102021/11/07 時論廣場 財經熱門新聞 無痛存退休金》最新退休指南公布： 想65歲退休得準備「這些錢」 - 財經 聯電遭3大空頭追殺後 專家爆這2檔越噴越危險 一堆散戶慘了 - 財經 15檔三喜臨門 紅光滿面 - 財經要聞 - 工商時報 台積高雄廠沒動靜 楠梓成交量雪崩 他爆殘忍現實：回不去了 - 財經 特斯拉威脅生計 這家汽車大廠警告員工：不進步就沒頭路 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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