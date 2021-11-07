2018年台北市長選舉代表民進黨出戰的姚文智選舉失利，當時他在選前承諾要退出政壇，如今傳出他已轉行投入電影產業。姚文智表示，他的第一部電影即將開拍了。並強調「流麻溝十五號」將會是台灣電影史上第一部根據史實，沒有任何敏感禁忌，真正實踐「自由奔放」創作的電影。

姚文智6日在臉書貼文表示，大隊人馬往綠島開拔，他的第一部電影《流麻溝十五號》即將開拍了。除了他自己還在台北後勤位置，該片的導演、製作人、劇組、演員都已陸續就定位。《流麻溝十五號》可說已萬事具備，這兩個月，將按計劃勇敢前行，「為我『湠』台灣電影的理想走向第一步」。

姚文智接著表示，《流麻溝十五號》是改編自人權工作者曹欽榮的口述歷史，是戰後1950年代台灣被納入冷戰太平洋島鏈，威權統治者在綠島所設的集中營「女思想犯」的故事。姚文智認為，《流麻溝十五號》將會是台灣電影史上第一部根據史實，沒有任何敏感禁忌，真正實踐「自由奔放」創作的電影。

2018年台北市長選舉，姚文智拿下民進黨史上台北市長選舉最低得票數，當時姚文智表示，若問他有沒有後悔，他說自己沒有後悔，並指他已辭去立委，未來也不會接受任何政治職務，說到做到。