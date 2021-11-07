民進黨舉辦「四個不同意台灣更有力」公投說明會，行政院長蘇貞昌今（7日）在新北市連趕3場，最後一場晚間8時許來到新莊新泰活動中心，蘇貞昌細數蔡政府上任後政績，將炮口對準國民黨，強調一定要投下4個不同意票，讓台灣更有力。

蘇貞昌表示，上任以來，政府將非洲豬瘟疫情阻絕於國境之外，阻絕新冠肺炎防疫有成，在主要國家確診數上千、上萬的同時，台灣今日本土新增0例；此外，蔡政府近3年連年歲計剩餘、經濟逆勢成長創11年新高，明年不僅基本工資調漲，軍公教調薪幅度也達到25年來新高。

此外，萊克多巴胺牛肉自國民黨時期開放已經9年，至今一年進口高達6噸，AIT處長都表示自己與孩子們在美國吃豬肉也都平安無事，顯然含萊克多巴胺豬肉不似國民黨所抹黑的那樣有問題。

鄭文燦表示，現在希望煤少一點，天然發電是唯一選擇，馬政府時代，中油三接完成可行性評估要用到232公頃的大潭海岸，蔡政府上任後保護藻礁縮小到23公頃，沒有用到藻礁海岸，國民黨犯的錯，民進黨更正。