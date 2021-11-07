桃園捷運綠線目標在2026年通車，將串聯桃園、八德、蘆竹、大園四個行政區。有網友認為若通車了，整個桃園區與區之間互通會非常方便，加上桃園本來就有高鐵和台鐵，又離台北很近，讓網友好奇「桃園以後會超越新竹嗎？」，貼文一出引起討論，許多網友抱持悲觀的態度，認為不太可能，原因包括沒科學園區、外籍移工人口眾多、平均薪資相較較低。

一名網友在PTT上表示，桃園本來就離台北很近，現在就有三鐵：高鐵、台鐵、捷運，原PO好奇，是不是捷運綠線蓋好後，這樣桃園就有兩條捷運，除了高鐵離市區比較遠外，幾乎沒什麼缺點了？桃園會遠遠超越新竹嗎？

貼文一出引起討論，許多網友認為不太可能，並揭原因包括沒科學園區、外籍移工人口眾多、平均薪資相較較低，「沒科學園區難吧」、「不可能，新竹的高科技產業鏈統領全台」、「光是薪資就差一大截」、「沒台積電怎麼超越？」、「太多外勞」、「勞壢市」、「薪水輸慘了」。

桃園捷運路線圖。（圖／翻攝自桃園市政府捷運工程局)

不過也有網友力挺桃園，「除了薪水外桃園沒任何地方輸新竹吧」、「住起來比新竹舒服」、「新竹人口有人家的一半嗎」、「桃園美食比新竹稍微好一點」。

桃園捷運綠線延伸中壢、捷運棕線、三鶯線延伸八德段及桃園鐵路地下化等「六線」串聯成環狀軌道系統，共設21座車站(地下10站、高架11站)，全長27.8公里，預計在2026年開通。