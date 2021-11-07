有些人眼高於頂，總是一副誰也不服的樣子，十分強勢，但其實這只是他們的保護色，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，越是外表強勢，內心越是脆弱，骨子裡也相當自卑。

處女座：

處女座個性慢熟且古板，不容易變通，雖然做事認真，但是總給人家一副高高在上、疏離的樣子，尤其在工作上，一旦有人犯了小錯誤，他們就會不留情面的糾錯，讓對方下不了台。但其實處女座的人刀子嘴豆腐心，只是不擅長表達，加上過於追求完美，對他人才會顯得較為苛刻。

處女座面對愛情同樣如此，希望另一半可以多聽自己的意見，但是越是這樣，他們表現得越強勢，時間久了，雙方的矛盾就會隨之而來，這時候的處女座反而會變得敏感、神經質，擔心對方是不是不愛自己了。

獅子座：

獅子座個性外向、強勢，在團體中擁有絕對的話語權，平時總是一副老大哥的姿態，但他們只是外表強勢，其實內心柔軟脆弱，尤其是遇到心儀的對象後，他就會把自己脆弱的一面展現在對方面前。

之所以會有這樣的反差，是因為他們深知，出門在外一切只能靠自己，所以只能用假象，讓眾人覺得他既強大又厲害。實際上獅子座內心缺乏安全感，會因為一點點委屈發脾氣，也會因為一點點感動就落淚。

天秤座：

天秤座崇拜美的事物，對生活品質也相當要求，加上與生俱來的盲目自信，養成了強勢的性格，不喜歡別人拒絕自己，希望一切都按照自己的想法走，一旦有一點不順心就會發脾氣，還總是自以為是，而這樣的個性讓身邊的人頗有微詞。

但其實天秤座之所以高傲強勢，是因為他們從小聽多了別人的議論，他們害怕聽到別人的指責，所以選擇用強勢的性格來攻擊別人、保護自己，實際和天秤座相處就會發現，他們內心敏感脆弱，很需要安全感。