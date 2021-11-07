兩岸開戰台灣能撐多久？美國《華爾街日報》日前報導許多台灣年輕人服完兵役後自認是「草莓兵」，質疑台灣軍力不足。國防部長邱國正今天在立法院受訪時表示，他對國軍有信心，沒有所謂草莓兵，對自己要有信心。而對於兩岸若開戰，台灣可以撐多久，前民進黨立委郭正亮認為，大陸現階段不會這樣做，因為現在準備還不足，若貿然攻台代價太大，可能會以慘勝收場。

國防部長邱國正。（資料照）

郭正亮7日上《TVBS》政論節目「新聞大白話」談及國防及兩岸近期熱門議題，主持人韋家齊問郭正亮，以台灣現在的國軍兵力，兩岸若開戰，可以撐多久？撐的下去嗎？

郭正亮回應表示，大陸現在還有能量不足等問題，還沒有做好準備，因此若攻台，恐會付很大的代價。他個人認為，最後結果大陸雖然會贏，但很可能是以慘勝收場，且貿然這樣做代價太大，大陸現階段不會這樣做。

國軍海軍艦艇發射導彈。(圖/翻攝自 海軍司令部臉書)

主持人也詢問在場來賓新北市議員葉元之，葉元之則表示，若兩岸開戰，雙方一定都死傷慘重，因為台灣和台海勢必會成為主戰場，國防部長邱國正也說過，目前大陸中共已經具備全面犯台的準備，我們到底準備好了沒？他想說的是，在兩岸緊張之際，兩岸是不是另外能找出一條對話的路，前總統馬英九任內，兩岸關係就是和平穩定，其實一直都是政府可以參考的模式。