大陸女團3unshine由Cindy、Abby、Dora組成，當年因被酸長相零分而爆紅，甚至被封為「史上最醜女團」，可三人不受負評打擊，2018年參加《創造101》再掀話題，近日成員Abby、Dora接受陸媒專訪，聊到出道以來的辛酸，坦言經濟壓力很大，還曝光了驚人年收入。

據陸媒《正面連接》報導，3unshine出道這5年，沒和經紀人簽過合約，也沒有固定薪水，且公司沒有替她們交社會保險，都是接了活動就給她們一些酬勞，而三人2018年參加《創造101》時，一整年也才拿到人民幣1萬8千元（約台幣7萬9千元），讓她們只能向家裡人要生活費，對此狀況，Dora說：「我們什麼都不懂，也沒有權利說。」並自嘲：「五年了，連一個房租都交不起」，坦言沒有存款，連房租都是家人幫忙付的。

另一成員Abby也透露，因為不想向家人伸手，曾去時薪19元（約台幣84元）的咖啡廳打工，就是為了湊去廣州錄歌的機票錢，有感而發說：「當你真正的手裡沒有錢的時候，你才會覺得夢想真的不值錢。你要向現實低頭，你需要沾滿銅臭氣，因為只有錢你才能活下去，你才能和別人講夢想，要不然你沒有資格。」

3unshine走獨特風格，引起關注，左起為Abby、Cindy、Dora。（圖／翻攝自微博）

此外，兩人其實身心狀況也出了一些問題，Abby被公司定位成「陳綺貞」的形象，但她無法理解，認為演得很累，還因罹患憂鬱症，甚至每年都會寫一封遺書，而Dora則被要求走二次元偶像的風格，並委屈吐露自己的歌詞每次都是最少的，有段時間她還患厭食症，壓力大到吃不下飯、一吃就吐，直到回老家才變好。

3unshine現況曝光後，不少網友留言感慨「娛樂圈能紅，別的藝人談錢是接地氣 3unshine是真的缺錢」、「就是被公司坑了吧」、「也可能她們沒學會在娛樂圈生存，畢竟當時不管紅黑算挺出圈了」、「她們當初進圈就是一個錯吧，太可惜了」。

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