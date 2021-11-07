台灣時間今天凌晨巴黎聖日耳曼與波爾多對決，終場巴黎以3：2解決對手，當家巴西巨星內馬(Neymar)梅開二度貢獻2球，姆巴佩(Kylian Mbappe)踢進1球，兩位巨星率領球隊迎來最終的勝利，而這場比賽也堪稱內馬的復活之戰，因為在本季他只踢進1球，無法與姆巴佩、梅西(Lionel Messi)成功連線。

Neymar scores his 400th career goal 🔥 pic.twitter.com/afMpgbnezG — Goal (@goal) November 6 2021

今天比賽內馬總算找回身手，比賽第26分鐘就為巴黎進球，這球姆巴佩在前場右側傳球給靠近球門的內馬，而內馬先穩定將球停住，不過在他身前有兩人包夾防守，他沒選擇繼續切入或傳球，施展連續假動作後直接起腳射門，球應聲入網，踢進生涯第400球、俱樂部第330球，國家隊則踢進70球。

到了比賽第43分鐘內馬再次為球隊建功，他與姆巴佩進行漂亮的小組配合，他先往左側切入短傳給姆巴佩，接著姆巴佩再快速往後踢回給內馬，後者在兩名對手中間射門，踢出去的球離門將位置非常近，但因為速度飛快並沒有被擋下，巴黎取得2：0領先。

第62分鐘艾雷拉(Ander Herrera)在中場將球傳出，維納爾杜姆(Georginio Wijnaldum)接球後奮不顧身往球門衝擊，不過到門前他並沒有選擇自己出腳，而是短傳給右側跟進的姆巴佩，姆巴佩接球後迎來大空檔輕鬆將球踢進，進球數3：0，姆巴佩今天進1球傳出2助攻。

接著巴黎有些大意，在第78分鐘、第92分鐘被對方踢進2球追成2：3，好在最後還是守住比賽勝利，終場就以3：2獲勝，兩大球星內馬和姆巴佩成為致勝功臣。本場比賽射門次數波爾多有18次，巴黎9次，射正次數波爾多6次，巴黎5次，控球率43%：57%，傳球成功率86%：84%。