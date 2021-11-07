24歲的日本女大生娜娜茶（なな茶）擁有甜美臉蛋，以及G罩杯傲人身材，因經常在社群媒體上不吝嗇的分享火辣穿搭，加上本身還是日本偶像團體「黒のシャーナ」的成員之一，使她在社群媒體TikTok上受到百萬粉絲的愛戴，IG的追蹤人數也持續攀升。近日她更新近況，於社群平台上公開穿著泳衣的短片，讓網友再度噴鼻血。

娜娜茶近日於IG及TikTok上更新貼文，詢問網友「第一次穿紅色泳裝，你們覺得好看嗎？」，並附上一段短片。影片中，只見娜娜茶穿著灰色的連帽浴袍，裡面則是穿著大紅色的比基尼，而比基尼似乎太過小件遮不住傲人的雙峰曲線，使她準備張開雙臂準備擺出動作時，一個不小心沒站穩搖晃了幾步，豐滿的上圍也跟著大幅度的晃動，震得網友臉紅心跳，紛紛忍不住留言「乳量太驚人」、「重點絕對不是美景」、「娜娜茶笑起來的表情好療癒」、「紅色泳裝太好看了」、「這影片我可以看一整天」、「只有我不停播放嗎」、「晃到噴鼻血」，而影片雖只有短短的5秒鐘，卻吸引超過150萬人次觀看。

過兩天，娜娜茶又PO出另一段拉窗簾的影片，同樣吸引超過760萬人次觀看。因為在影片裡，娜娜茶穿上一件灰色的細肩帶貼身洋裝，並將包包的背帶卡在胸口，以「上帝視角」拍攝，凹凸有致的身材曲線立刻呼之欲出，再度令網友們忍不住暴動，直呼「受不了」。