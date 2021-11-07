神舟十三號首次出艙已經開始，持續六小時

據大陸載人航太工程辦公室表示，神舟13號太空人乘組於今晚進行首次出艙活動，艙門於18時51分開啟，截至20時28分，太空人翟志剛、王亞平，先後從天和核心艙節點艙成功出艙，預計出艙活動將持續6小時。此外，3名太空人還首次進行模擬核心艙遭到撞擊後緊急撤離演練。

據《澎湃新聞》報導，神舟13號太空人翟志剛、王亞平、葉光富進入太空已經20多天了。載人航太工程辦公室指出，3名太空人今晚進行首次出艙活動，航太員翟志剛、王亞平著飛天艙外服進行艙外作業，航太員葉光富在艙內配合支援。出艙活動預計將持續6小時。

神舟13號太空人乘組於今晚進行首次出艙活動，艙門於18時51分開啟，截至20時28分，太空人翟志剛、王亞平，先後從天和核心艙節點艙成功出艙。預計出艙活動時間為6小時。（圖／微博視頻截圖）

18時51分，太空人翟志剛成功開啟天和核心艙節點艙出艙艙門，截至20時28分，太空人翟志剛、王亞平，先後從天和核心艙節點艙成功出艙，中國首位出艙太空人翟志剛時隔13年後再次進行出艙活動，王亞平成為中國首位進行出艙活動的女太空人。

《央視新聞》報導說，除了為首次出艙任務所做的準備，他們還進行了首次在軌緊急撤離演練。這一次的演練主要是模擬核心艙遭遇撞擊，內部產生了失壓的情況，3名太空人必須要緊急撤離到神舟13號的返回艙當中。

報導說，太空環境複雜又危險，空間站面對的主要威脅之一，是來自外部碎片的撞擊，本次演練的主要目的是確保空間站損壞失壓後，太空人能夠安全撤離。演練以空間站失壓報警開始，太空人翟志剛通過儀錶進行判斷，葉光富則迅速打開應急氣瓶，確保艙內壓力穩定。

中國太空人中心太空人系統副總設計師王春慧表示，艙壓下降到多少，下降速率是多少，就開始要進行相應處置。應急氣瓶打開以後，馬上要兩個太空人要去各自判斷哪個地方出現了洩漏，再檢查載人飛船有沒有洩漏，如果載人飛船沒有洩漏，就要進行各自的艙門的關閉處置。

報導說，在演練中，太空人王亞平和葉光富迅速關閉了天舟2號和天舟3號艙門，僅用幾分鐘，3名太空人就撤離到了神舟13號返回艙，整個演練天地配合順暢，處置快速得當。

王春慧說，太空站設計中是以太空人的生命安全為設計的最高、最嚴格標準，所以太空站在設計中考慮了各種的故障預案，其核心就是要保證太空人的生命安全，類似這種艙壓的失壓、失火等等都在整個故障預案設計範圍內。