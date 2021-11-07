在國際液化天然氣（LNG）供應緊張背景下，近期中國企業向美國企業採購LNG消息頻傳。中石化4日與美國維吉液化天然氣公司（Venture Global LNG）簽署為期20年的LNG長期購銷協議，年供氣量400萬噸，這是中美迄今規模最大的LNG長期供應合約。

另外，中化集團5日與美國錢尼爾能源公司（Cheniere Energy）簽署為期17.5年的LNG長約購銷協議，中化集團自2022年7月起購買LNG，長約量從每年90萬噸逐漸增至180萬噸。

綜合陸媒報導，維吉液化天然氣公司是美國墨西哥灣地區重要的LNG供應商。錢尼爾能源公司則是美國最大的液化天然氣生產、出口商，也是全球第二大LNG液化廠營運商。

維吉液化天然氣公司將透過其位於美國路易斯安那州的普拉克明斯郡專案，向中石化供應LNG長約資源。此外，中石化旗下的聯合石化，還將向維吉液化天然氣公司的Calcasieu Pass專案，採購總計380萬噸的LNG資源。

錢尼爾相關負責人指出，天然氣既是目前達成「清潔化、低碳化」的最優選擇，又是促進達成「雙碳」目標的關鍵能源。中國一直堅定不移深化改革、擴大開放，不斷激發天然氣領域發展新動能，並積極拓展天然氣領域開放發展新空間。

公開資料顯示，2021年至今中國買家已簽署每年逾1700萬噸的LNG長協合約，主要貿易國為卡達、俄羅斯、美國等。