今年來企業積極在美國上市，首度公開發行（IPO）市場熱度甚至遠勝1990年代末網路泡沫，即使今年尚未結束，上市家數已創歷來年度最高紀錄。

據FactSet資料，今年前三季發行IPO家數累計785家，超過去年全年555家，並高於1996年全年的664家。

1996年正值網路泡沫頂盛期，IPO家數創歷年來最高紀錄。但今年尚未結束，家數已遠超過破網路泡沫爆破前的高峰水準。

今年來有許多極受矚目的獨角獸企業上市，包括社交約會軟體Bumble、植物奶品牌Oatly、和網路券商Robinhood。獨角獸是指市值達10億美元或以上的未上市新創公司。

鞋類及服裝品牌Allbirds股價，3日在那斯達克上市首日，盤中飆漲超過一倍，最高來到32.44美元，即使終場拉回至28.89美元，漲幅仍高達93％。

聯準會去年為救市而把利率調降至近乎零，並推出幾乎無上限的量化寬鬆措施，讓市場流動性氾濫，使新創公司從中獲得最大好處，極容易上市和籌集資金供發展之用。

因為極低利率環境促使投資人為尋找較高報酬率和為手中資金尋找出路，不斷湧進快速成長的新創公司，和用來併購新創公司的特殊目的收購公司（SPAC），都令IPO市場熱度強強滾。

太空事業維珍銀河（Virgin Galactic）、體育博彩運營商DraftKings和共用辦公室空間服務商WeWork，都透過跟SPAC併購來借殼上市。前美國總統川普也計劃讓其社交媒體公司Truth Social以SPAC併購方式上市。

安永會計師事務所美洲IPO業務負責人格林（Rachel Gerring）說寬鬆環境和市場願意給予高估值等鼓勵公司上市，但隨著今年即將結束並踏入2022年，大家必須對IPO市場的利多趨勢是否繼續下去持謹慎樂觀態度。