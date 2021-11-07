市長鄭文燦7日線上參與「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）」，分享桃園綠能經驗。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

市長鄭文燦7日線上參與「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）」，分享桃園綠能經驗。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

市長鄭文燦7日線上參與「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）」，分享桃園綠能經驗。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）」，桃園市是台灣唯一參加的城市，副市長高安邦率團發表桃園市智慧城市治理成果，市長鄭文燦7日也線上分享桃園綠能經驗，包括制定自治條例、率六都之先成立綠能專案推動辦公室等，單一窗口、跨部門協助，再生能源裝置容量和電動機車數量也都冠全台，「2050年淨零排放」從現在就開始。

為表達台灣積極參與國際對抗氣候變遷議題，外交部持續推動我國參與COP26，並於會議期間於主辦國英國辦理「台灣日」活動，其一場次由外交部、經濟部、環保署共同規劃舉辦「綠能在臺灣-綠能發展成果」(Green Energy in Taiwan)座談會，邀請鄭文燦與國際聽眾分享桃園在太陽能、風力及生質能等綠能產業的發展概況。

鄭文燦透過線上視訊表示，桃園是台灣的門戶，也是最大的產業聚落，因工業發達，用電量占全國七分之一，能源轉型成為達成城市永續發展不可迴避的議題。桃園的能源轉型政策以減煤、增氣、展綠、非核為方向，積極降低碳排放量及空氣污染。

鄭文燦指出，桃園在2016年即制定《桃園市發展低碳綠色城市自治條例》，並率先六都於2018年成立「綠能專案推動辦公室」，綜理全市綠能政策，建立能源轉型推動單一窗口，利於跨部門溝通及民眾、業者諮詢。目前全市再生能源裝置以太陽能、風力及生質能為主，累計再生能源裝置容量共63萬8000瓩(638MW)，為北台灣最高，每年預估可生產12.8億度綠電，年減碳量約65.1萬公噸。

鄭文燦也提到，將永續發展作為城市發展的重要目標，桃園為全世界第17個以實際數據及案例，驗證、追蹤轄內聯合國永續發展目標（SDGs）執行成效的城市，於SDGs自願檢視報告(VLR)中提出「桃園綠電城計畫」，以「提高在地再生能源設置」、「提升全市電力使用效率」及「強化地方能源治理能力」三大策略為主軸，目標於2030年達成120萬瓩(1.2GW)再生能源累計裝置容量。為達成目標，桃園積極推動太陽能光電系統、陸域風力發電機、生質能發電廠，也加緊建立非躉售的電能商業模式，活絡綠電交易。

鄭文燦表示，在推動綠能運輸方面，桃園市的電動機車，已經到達7萬8000輛，是全台灣第一名。桃園是電動機車的最大產地，著名的電動機車品牌GOGORO即設廠桃園，同時桃園也是第一個實施共享電動機車系統GoShare的城市，普遍受到年輕人喜愛。此外，亦陸續擴大電動巴士的佔有率，扶植電動巴士產業。

鄭文燦強調，能源轉型、擴大綠電及再生能源是面對氣候變遷的重要對策，更應該是全球性的行動，全球各國家政府和企業都應共同努力，讓「2050年淨零排放」從現在就開始。

座談綜合討論時鄭文燦也分享，桃園從COP21開始就沒有缺席大會，而有關在場氣候組織代表所詢問的政府獎勵吸引投資方面，桃園除成立綠能專案辦公室單一窗口協助投資方解決問題，也有一部分經費用以補助私人企業或私有住宅設置太陽能光電，他擔任市長7年以來，太陽能光電產能相較他上任前，成長了78倍之多。同時，桃園也透過一些強制性手段，要求用電大戶必須購置或投資綠電。未來桃園也會更積極推動虛擬電廠的非躉售電能商業模式，讓綠電市場更加活絡。