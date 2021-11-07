從去年下半年開始，全球供應鏈陷入嚴重緊繃狀況，且由於消費者需求暴增，供應不足等因素影響，狀況遲遲難緩解，這也讓許多美國企業將營運模式轉為以防萬一的庫存（JICI）模式，不過專家警告，這也會導致供應過剩的慘況出現。

綜合外媒報導，亞特蘭大玩具商Kids2執行長Ryan Gunnigle表示，「顧客們目前仍瘋狂下訂單，所以很難確定真正的需求有多少，但接下來最大的風險還是供應過剩的，一旦供應鏈的狀況恢復正常，就很容易讓企業的庫存過高。」

報導點出，如果供應鏈短缺的狀況逐漸得到緩解，庫存過多將成為美國企業下一個頭痛的問題，此前，美國總統拜登為了解決航運供應鏈壅塞的狀況，要求貨運商應該要立即清出堆積在港口的貨櫃，否則將會被罰款。

洛杉磯港執行董事Gene Seroka就透露，在政府祭出罰款的懲處方式後，已經看到狀況開始緩解的動靜。即使不少專家預測航運供應鏈壅塞情形將延續至明年第二季，但許多人點出，美國已經過了航運需求的高峰，而在2月農曆年節過後，壅塞情形將會獲得緩解。

對此，Ryan Gunnigle表示，「我們正仔細評估供應過剩的風險，有許多庫存正在籌備中，我只希望確保我們不要陷入困境太多。」