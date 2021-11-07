美國空軍剛授予洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)一筆價值高達108.6億美元(約合3023億新台幣)的合約，委託該公司進行F-22猛禽戰機(Raptor)的中期性能升級。 F-22的生產總數僅187架，有5架失事墜毀，現役總數為182架，平均1架的升級費用近6千萬美元(約16億新台幣)。

防衛世界(Defense World)報導，五角大樓在星期五發表的一份聲明稱，「洛克希德馬丁公司獲得了一份價值 108.63億美元的獨家合約，將升級與維持F-22戰機的性能。」

該合約要求洛馬公司負責F-22戰機的現代化改良，包括設備硬體的套件升級、增強和修復，以及基於性能的後勤，改良工作預計將在2031年10月31日前完成。

然而，當 F-22 完成現代化改造時，它的服壽命可能已接近尾聲，是否當時還確保空優霸主的地位尚不得而知。因此美國空軍參謀長查爾斯‧布朗將軍(Gen. Charles “CQ” Brown)在 5 月表示，美國空軍有退役F-22的計畫，能夠降低後勤困難程度，也能節約許多預算。

F-22是1980年代初級開始，美國空軍「高級戰術戰鬥機」(ATF) 計劃的成果，它具備比F-15更優異的空優格鬥能力，但又增加了超音速巡航與低雷達識別率的能力，並且也具備對地攻擊、電子戰和信號情報能力等，被視為「第5世代戰機」的標竿。

原本美國空軍計畫購750架F-22，以1：1的數量更換F-15C機隊，但是隨著冷戰結束、蘇聯解體，明確的敵對目標已不存在，同時F-22成本高、機密等級高、禁止出口等限制，也使F-22沒有迫切需求，最終在美國空軍的極力保證下，才保住了187架量產型的生產額，但是這也使它的單價變得奇高，第1架量產型F-22於2005年出廠，最後一架 F-22 於 2012 年交付。