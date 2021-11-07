統一獅隊7日靠著古林睿煬7局失1分好投帶領，加上陳重羽、陳重廷兄弟檔聯手，以3比1逆轉樂天桃猿，奪下4連勝，獅隊下半季封王魔術數字減至M5，最快12日與味全龍之戰能夠封王。

古林睿煬上一場先發面對富邦悍將，前6局的好投在第7局破功，這次再度挑戰7局關卡，只用6球就抓下3個出局數，最終主投7局投出5次三振、沒有任何保送，被敲5支安打，唯一失分就是挨林承飛陽春炮，奪下本季第8勝（另有4敗）。

能夠突破第7局關卡，寫下個人單場先發最長局數，古林睿煬就是抱持著「直接對決」的想法，「上次在第7局有狀況，這次局間有做調整，球數盡量不要落後，直接對決就好。過去自己很常在第4局或6局出現控球不穩狀況，今天能突破7局很開心。」

古林睿煬與陳重羽連2場搭配都有好結果，2人賽後都謙虛的歸功於對方，古林說：「我就是按照他的指示去投球，我們搭配起來很順暢、我投得也很舒服，很謝謝他。」陳重羽則表示，自己只是依照投手的屬性去配球，「他球質好，那我就是進攻好球帶，逼迫對方打者去出棒，不然他會投得很累。」

獅隊總教練林岳平則說：「上次先發他在第7局出狀況，今天有再次機會他勇於對決，用很精簡球數拿到3出局，也突破個人目標，希望藉由這樣方式讓他慢慢成長，相信未來他會是統一的第1號投手。」此役投完7局用球數仍精簡，但餅總直言沒有想讓他續投的想法，「不需要一次就把他逼到困境，讓他慢慢去成長。」

投手有效壓制「暴力猿」打線，獅隊打線也有效發揮，在第6局突破猿隊左投霸林爵，2出局一、二壘有人時，陳重廷敲出追平安打，陳重羽再補上致勝安，林祖傑錦上添花再攻下1分，獅隊單局攻下3分逆轉，這次也是陳重羽、陳重廷兄弟檔再度聯手逆轉戰局，「弟弟幫我減輕壓力，因為他先打回追平分，我上去打會比較放得開，上次再見安打也是重廷先，他承受比較大的壓力，我覺得他比較不簡單。」