針對民進黨稱國民黨主席朱立倫不出席公投說明會改為下戰帖辯論是「臨陣脫逃」，國民黨文傳會主委凌濤表示，離回覆中選會仍有時間，歡迎民進黨把公投說明會名單換成蔡英文主席，也請別忘記回應國民黨對蔡英文主席的公投辯論邀請。

國民黨計畫原訂主講人為公投綁大選的黨主席朱立倫、國民黨立院黨團總召費鴻泰、台北市議員羅智強；反萊豬公投的國民黨副主席連勝文、台南市議員謝龍介，換成台北市議員張斯綱、鍾沛君、國民黨婦女部主任林麗蟬、羅智強辦公室主任楊植斗，另外還有一名未定。黨務人士指出，民進黨以青壯世代出戰，國民黨也以此迎戰。

凌濤指出，蔡英文主席過去以來迴避對話、害怕辯論的歷史有目共睹，奉勸民進黨不要過度保護蔡英文，蔡英文主席也請拿出勇氣，不要躲在總統府當「讀稿機」。

凌濤認為，只有兩黨主席公開面對面辯論，才有辦法直接明瞭地讓大眾了解兩黨對於攸關人民福祉的公投議題主張，請民進黨勿再扯抗中保台、對外經貿，實實在在地站出來面對主席辯論、向台灣人民說清楚講明白。